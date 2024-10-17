"الجميلي" يناشد القادرين سداد المخالفات المروريَّة عن العاجزين ومحدودي الدخل

ووجه "الجميلي" الشكر لإدارة المرور، ويقول: "وهُنَا حسنًا فعلتْ (إدارةُ المرورِ) بإطلاقِهَا لمبادرةِ خصمِ 50% علَى المخالفاتِ المروريَّةِ القديمةِ، والتِي أَفادتْ منهَا فئةٌ مِن المخالفِينَ، ولكنْ يبدُو لِي أنَّ هناكَ شريحةً واسعةً منهُم لمْ تُفِدْ منهَا؛ وذلكَ لأنَّهُم مِن ذوِي الدَّخلِ المحدودِ الذِينَ قدْ وقعُوا فِي المحذورِ، ولكنَّ ظروفَهُم الاقتصاديَّةَ اضطرتهُم إلى العجزِ عَن السَّدادِ فِي حينِهَا، وهذَا ترتَّبَ عليهِ مُضاعفتهَا، وأنْ يتبعَهَا غيرُهَا لعدمِ قدرتِهِم علَى تصحيحِ أوضاعِ رُخصِهم المروريَّةِ المختلفةِ، والنتيجةُ مطالبتهُم بعشراتِ ومئاتِ الأُلوفِ مِن الريالاتِ المتراكمةِ؛ وبالتَّالِي فهُم حتَّى بعدَ الخصمِ غيرُ قادرِينَ علَى السَّدادِ رغمَ رغبتِهِم وحرصِهِم".