خرير يهز النخيل ويعيد الذكريات.. لوحات جمالية للسيول بـ"الفرعة" تأسر القلوب

شكَّلت السيول المتدفقة في نخيل مركز الفرعة شمالي محافظة شقراء لوحات جمالية ومناظر طبيعية، أسرت القلوب والأنظار؛ إذ شكلت المياه الجارية بين النخيل الشاهقة، وحول البيوت الطينية القديمة، مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة.
واستهوى صوت خرير الماء المتدفق بين النخيل الخضراء الشاهقة المتنزهين ومحبي الطبيعة؛ إذ حرك في نفوس الكثير ذكريات الماضي العريق بحلوه ومُره، وأسر قلوب محبي المناظر الجمالية التي جمعت بين عبق الماضي والنخيل الباسقة والماء الجاري في جداول متعددة.
ووثَّق المصور محمد عثمان الطويل تلك المناظر الجمالية واللوحات الطبيعية بعدسة كاميرته الطائرة، وخص بها متابعي "سبق".