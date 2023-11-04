خرير يهز النخيل ويعيد الذكريات.. لوحات جمالية للسيول بـ"الفرعة" تأسر القلوب

شكَّلت السيول المتدفقة في نخيل مركز الفرعة شمالي محافظة شقراء لوحات جمالية ومناظر طبيعية، أسرت القلوب والأنظار؛ إذ شكلت المياه الجارية بين النخيل الشاهقة، وحول البيوت الطينية القديمة، مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة.