"تمام للتمويل" تطلق خدماتها المدعومة بالمصرفية المفتوحة

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الأستاذ يوسف بن عادل المسيليم الرئيس التنفيذي في شركة تمام للتمويل إلى أنّهُ "منذ إطلاقها، أحدثت تمام ثورةً في القطاع التمويلي في المملكة، عبر تعزيز الابتكار التقني في الحلول التمويلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي؛ حيث كانت رائدة في توظيف التقنية المالية لتطوير ورقمنة خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر في تجربةٍ فريدة تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للفرد وللمجتمع عموماً. لكن التزامنا أبعد من مجرد تقديم التمويل الميسر في إطار تجربةٍ رقمية متكاملة، فنحن نستهدف تطوير تجربة المستخدم عبر حلول مالية مدمجة، وعبر منظومة بيانات آمنة تتم عبر خدمات المصرفية المفتوحة، وهو ما سيحقق أفضل خدمة تمويل بأعلى معايير مستوى الأمان، وكذلك رفع شمولية الخدمات التمويلية".