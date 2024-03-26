"تمام للتمويل" تطلق خدماتها المدعومة بالمصرفية المفتوحة

أعلنت شركة تمام للتمويل، أول شركة حاصلة على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، عن مرحلة استراتيجية جديدة من التوسع ببدء تقديم خدماتها المدعومة بالمصرفية المفتوحة، وتعزيز رحلة عملائها بتجربةٍ تقنية مالية متطورة وآمنة.
وجاء ذلك نتيجة لاتفاقية التعاون التي وقعتها "تمام" مع منصة خدمات المصرفية المفتوحة "لين تكنولوجيز".
وبموجب هذه الخدمة سيتمتع عملاء "تمام" بخدمات رقمية تسهم في تبسيط رحلتهم التمويلية بيسرٍ وسهولة. كما تواكب هذه الخطوة إستراتيجية "تمام" والتزامها للمساهمة في تحقيق تحوّلٍ فعّال على مستوى قطاع التمويل في المملكة، من خلال توظيف التقنيات الرقمية المبتكرة لتقديم منتجات عصرية يتم تصميمها وفقاً لاحتياجات العميل.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الأستاذ يوسف بن عادل المسيليم الرئيس التنفيذي في شركة تمام للتمويل إلى أنّهُ "منذ إطلاقها، أحدثت تمام ثورةً في القطاع التمويلي في المملكة، عبر تعزيز الابتكار التقني في الحلول التمويلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي؛ حيث كانت رائدة في توظيف التقنية المالية لتطوير ورقمنة خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر في تجربةٍ فريدة تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للفرد وللمجتمع عموماً. لكن التزامنا أبعد من مجرد تقديم التمويل الميسر في إطار تجربةٍ رقمية متكاملة، فنحن نستهدف تطوير تجربة المستخدم عبر حلول مالية مدمجة، وعبر منظومة بيانات آمنة تتم عبر خدمات المصرفية المفتوحة، وهو ما سيحقق أفضل خدمة تمويل بأعلى معايير مستوى الأمان، وكذلك رفع شمولية الخدمات التمويلية".
وكما علّق الأستاذ هشام الفالح الرئيس التنفيذي لشركة لين تكنولوجيزبأنه " يسعدنا في لين تكنولوجيز التعاون مع شركة تمام للتمويل، المزود الرائد لخدمات التمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد في المملكة العربية السعودية. من خلال خدمات لين، عززت تمام للتمويل خدماتها بتبنّي الابتكار لبناء منتجات مالية شاملة تساهم في تعزيز التنافسية في قطاع التمويل. أظهر فريق تمام للتمويل احترافيةً عالية في بناء هذه الشراكة، ونحن متحمسون لأن نواصل سوياً استكشاف المزيد من الفرص في القطاع المالي"
وتجدر الإشارة إلى أنَّ شركة تمام للتمويل فازت مؤخراً بجائزة "أفضل حل تمويلي شخصي" في منطقة الشرق الأوسط خلال حفل جوائز "قادة الفنتك 2023". وكشركةٍ رائدة في خدمات التمويل المصغر الرقمية، تلعب "تمام للتمويل" دوراً رئيسياً في زيادة معدلات الشمول المالي في المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.