مختصّون ببرنامج جدة التاريخية يكشفون لـ"سبق" مراحل إنقاذ المباني الخطرة

وبيّن "نوار" أن هناك مساجد تم ترميمها؛ وهي: مسجد الشافعي وهو المسجد العتيق منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ومسجد الخضر، ومسجد المعمار؛ حيث تمّ ترميمها على نفس الطرق التقليدية وفقًا لتوجيهات المقام السامي، والذي نصّ على أن يتم العمل بالطرق التقليدية والمحافظة على سجل جدة في سجل التراث العالمي، وعدم الخروج عن مباني جدة التاريخية.