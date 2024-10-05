تزامنًا مع هويتها الجديدة.. "التأمينات" تُطلق خدمات جديدة بعضها مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كما ستوفر المنصة مزايا عديدة، تتيح للمستخدمين تحديد مناطق السعودية؛ للحصول على البيانات الخاصة بها.. كما توفر المنصة خدمة "المساعد الافتراضي" التفاعلي، الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومُصمَّم خصيصًا لتحليل البيانات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيانات المفتوحة، مع تدعيم الإجابات بالرسوم البيانية؛ ليسهل فهمها، إضافة إلى إمكانية تنزيل البيانات بصيغ مختلفة أو مشاركتها.