تزامنًا مع هويتها الجديدة.. "التأمينات" تُطلق خدمات جديدة بعضها مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدشين عدد من الخدمات الجديدة والمبتكرة تزامنًا مع إطلاق هويتها البصرية الجديدة، منها منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمة للتوظيف، ستكون حلقة وصل بين الباحثين عن عمل المسجَّلين في نظام "ساند" وأصحاب الأعمال، وعدد من الخدمات الأخرى.
وكشفت "التأمينات الاجتماعية" عن منصة البيانات المفتوحة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر تجربة سلسة للاقتصاديين والباحثين وأصحاب الأعمال وعموم المواطنين؛ لاستعراض البيانات المفتوحة للتأمينات الاجتماعية، والإحصاءات المتعلقة بها، بطريقة تصويرية تفاعلية مدعومة بالرسوم والصور البيانية، تُسهِّل على المستخدم فَهْم واقع وإحصاءات المشتركين والمستفيدين والمنشآت في السعودية.
وأشارت إلى أن المنصة ستعمل وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مبتكرة ومتقدمة؛ لتساعد المختصين ومختلف المستخدمين في إنجاز أعمالهم ، واتخاذ القرارات، وإجراء الأبحاث وفق معلومات دقيقة وموثوقة؛ ما يعزز كفاءة التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
كما ستوفر المنصة مزايا عديدة، تتيح للمستخدمين تحديد مناطق السعودية؛ للحصول على البيانات الخاصة بها.. كما توفر المنصة خدمة "المساعد الافتراضي" التفاعلي، الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومُصمَّم خصيصًا لتحليل البيانات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيانات المفتوحة، مع تدعيم الإجابات بالرسوم البيانية؛ ليسهل فهمها، إضافة إلى إمكانية تنزيل البيانات بصيغ مختلفة أو مشاركتها.
كما أطلقت للمشتركين وبيئات العمل خدماتها الجديدة لـ"التوظيف"، التي تعد حلقة وصل بين الباحثين عن عمل، المسجَّلين في نظام "ساند" وأصحاب الأعمال؛ إذ تتيح للباحثين عن العمل رفع سِيَرهم الذاتية، وعرض خبراتهم، من خلال موقع وتطبيق التأمينات الاجتماعية؛ ليتمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة من خدماتهم وتوظيفهم.
كما أتاحت "التأمينات الاجتماعية" خدمة "حاسبة الراتب المقترح"؛ لإبقاء أصحاب المنشآت على اطلاع دائم بالمستجدات في سوق العمل؛ إذ تُمكِّن هذه الخدمة صاحب العمل من معرفة نطاق الرواتب من خلال رسوم بيانية، توفر له بيانات حول معدل الرواتب لدى الجهات المنافسة والعاملة في القطاع نفسه.
ولتحسين تجربة المستخدم أطلقت التأمينات الاجتماعية تطبيق GOSI الشامل "Super App"، الذي يقدم تجربة سلسة وموحدة للمستخدمين من المشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل؛ إذ يتيح التطبيق الجديد التبديل بسهولة بين حسابات الأفراد والأعمال، والوصول إلى جميع الخدمات وإنجازها بشكل فوري.
كما أطلقت التأمينات الاجتماعية حزمة متكاملة من الخدمات الأخرى، وأجرت مجموعة من التحسينات الموسعة التي تجسد رؤيتها في التحديث والابتكار، منها تطوير بوابة المدفوعات الرقمية، وإتاحة 5 خيارات للسداد للمنشآت؛ ما يضمن تجربة سداد سلسة وآمنة، إضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال من إضافة عروضهم بشكل مباشر للمستفيدين من برنامج "تقدير".
يُشار إلى أن إطلاق هذه الخدمات المبتكرة، بالتزامن مع تدشين الهوية الجديدة للتأمينات الاجتماعية، جاء كجزء من عملية التطوير الشاملة التي أطلقتها المؤسسة؛ بهدف الارتقاء بمنظومة أعمالها، ولإكمال مسيرة التطور الرقمي التي تشهدها المؤسسة في خدماتها وبرامجها كافة، ولترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال التأمين الاجتماعي، تُقدم حلولاً وخدمات تأمينية مبتكرة وشاملة.