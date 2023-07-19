دول الخليج العربية.. ترابُط ووحدة وإخاء تَضرب بجذورها في أعماق التاريخ

واطلع القادة على تقرير عن مساعي اللجنة الثلاثية المنبثقة عن دول مجلس التعاون المكلفة بإيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على خلافهما حول الجزر الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطلبوا من أعضاء اللجنة الثلاثية الاستمرار في مساعيهم؛ معبّرين عن أملهم في تجاوب الحكومة الإيرانية؛ مؤكدين حرصهم على إقامة علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام حقوق الطرفين وعدم التدخل في شؤون الآخرين والعمل على ما فيه خير المنطقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية.