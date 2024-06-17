منذ بداية ذي القعدة.. أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية بموسم الحج

استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، أوضحت الوزارة أن أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الحادي عشر من ذي الحجة 1445هـ.