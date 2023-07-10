شاهد.. رغم تنويمه بعد إجرائه عملية.. أحد منسوبي "تخصصي حائل" يخدم المرضى

وبحسب الفيديو الذي حصلت عليه "سبق"، فإن "الأشقر" لاحظ انشغال زميله الذي تم استدعاؤه على وجه السرعة لقسم الطوارئ لحالة تنسيق، فتقدّم لخدمة المراجعين وسط ذهول منهم، الأمر الذي جعل الكثير منهم يوثق بكاميرا جواله الحدث، مُعلقين عليه بالشكر والتقدير له بعد أن عرفوا أنه أحد العاملين بالمكتب، ويخدمهم رغم ظروفه الصحية التي تتطلب منه الراحة.