شاهد.. رغم تنويمه بعد إجرائه عملية.. أحد منسوبي "تخصصي حائل" يخدم المرضى

وثقت، أمس، كاميرا جوال أحد المرضى بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، عبدالله الأشقر التميمي أحد منسوبي مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل وهو يخدم المرضى برداء التنويم، بعد إجرائه عملية استئصال المرارة، وتنويمه في أحد الأقسام القريبة من مكتبه.
وبحسب الفيديو الذي حصلت عليه "سبق"، فإن "الأشقر" لاحظ انشغال زميله الذي تم استدعاؤه على وجه السرعة لقسم الطوارئ لحالة تنسيق، فتقدّم لخدمة المراجعين وسط ذهول منهم، الأمر الذي جعل الكثير منهم يوثق بكاميرا جواله الحدث، مُعلقين عليه بالشكر والتقدير له بعد أن عرفوا أنه أحد العاملين بالمكتب، ويخدمهم رغم ظروفه الصحية التي تتطلب منه الراحة.
ولاقى أحد مقاطع الفيديو انتشاراً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي نال من خلاله تصرف "الأشقر" استحسان متداولي المقطع.