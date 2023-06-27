"السديس": أكثر من نصف مليار مستفيد من ترجمة خطبة عرفة لحج هذا العام

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأن عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة بلغ أكثر من نصف مليار مستفيد حول العالم بأكثر من عشرين لغة عالمية.
وقال: نحمد الله -عز وجل- على توفيقه وامتنانه فقد بلغ عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة أكثر من نصف مليار مستفيد، وهذا رقم يحصل لأول مرة في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأضاف الرئاسة العامة قامت بترجمة خطبة عرفة بأكثر من عشرين لغة وبثها عبر منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.
جدير بالذكر أن الخطبة ترجمت بأكثر من عشرين لغة عالمية وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوساوية، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية.