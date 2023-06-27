"السديس": أكثر من نصف مليار مستفيد من ترجمة خطبة عرفة لحج هذا العام

جدير بالذكر أن الخطبة ترجمت بأكثر من عشرين لغة عالمية وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوساوية، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية.