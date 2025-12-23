أمير المدينة: جولة المحتوى المحلي تجسّد توجهات القيادة لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن "مبادرة جولة المحتوى المحلي" تجسّد توجهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة المناطق في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، جاء ذلك خلال رعايته حفل إطلاق أعمال المبادرة بالمنطقة.
وأشار سموه إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة تُسهم في دعم وتعزيز المنتج الوطني وتوسيع دوره في سلاسل الإمداد المحلية.
وألقى الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، كلمة خلال الحفل، أكد فيها أن المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات التوعوية للهيئة، وتهدف إلى نشر ثقافة المحتوى المحلي، وتوسيع أثره، ورفع مستوى الوعي بمفهومه في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح السماري أن "جولة المحتوى المحلي" تستهدف 13 منطقة إدارية في المملكة، وتعمل كمنصة تفاعلية تجمع بين الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستكشاف سبل دعم الصناعات الوطنية.
وتضمنت الفعاليات عرضًا مرئيًا تناول أهداف ومحاور وآليات تنفيذ المبادرة، إضافة إلى أجنحة تعريفية وورش عمل متخصصة أُقيمت في مقر الغرفة التجارية وجادة قباء، وركّزت على رفع الوعي بتطبيقات المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.