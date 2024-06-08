365 ألف مستفيد من المسارات الترددية من وإلى الحرم

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الطاقة الاستيعابية المتوقعة لنقل الحجاج تصل إلى 365 مستفيدًا من وإلى الحرم عبر باب علي بـ200 ألف، والمصافي بـ45 ألفًا، وباب الملك بـ120 ألفًا، فيما حددت المواقف الترددية التابعة للمحطات بباب علي من ساحة منى الغربية ومظلات محبس الجن، ومن باب الملك عبدالعزيز بموقف كدي وأجياد المصافي وطريق الأمير متعب.