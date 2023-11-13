إجراء 13 جراحة متخصصة بطب الأسنان للأطفال بمستشفى القنفذة العام

وقال رئيس جمعية ابتسم الدكتور أيمن محمد نوح: إننا نهدف من خلال عملنا بالجمعية إلى خدمة المستفيدين من خدمات الجمعية في أماكن تواجدهم بمنطقة مكة المكرمة وتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة لهم وتفعيل المتطوعين من الأطباء المتخصصين، والجمعية شريك رسمي لصحة القنفذة، وتم الاستعداد والترتيب لهذه المبادرة بوقتٍ كافٍ لضمان نجاح هذه المبادرة وقدم شكره لصحة القنفذة وجميع العاملين بها لتسهيل وتيسير الإجراءات لتنفيذها بما يخدم المستفيدين.