"وكالة المسجد النبوي" تعلن توافُر وظائف مؤقتة للجنسَيْن

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، رابطَ تقديم على الوظائف المؤقتة للسعوديين والسعوديات للعمل في إدارات الوكالة خلال موسم رمضان للعام الحالي 1444هـ.
ويبدأ التقديم على الوظائف -بمشيئة الله تعالى- يوم غد الأحد 14-07-1444هـ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس عمل آخر، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يُحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، ويجتاز المقابلة الشخصية.
ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط الآتي: https://wmn.gov.sa/public/?page=seasonal_emp