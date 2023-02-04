"وكالة المسجد النبوي" تعلن توافُر وظائف مؤقتة للجنسَيْن

ويُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس عمل آخر، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يُحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، ويجتاز المقابلة الشخصية.