"AviLease" تسلم 4 طائرات إيرباص A321neo لـ"فرونتير إيرلاينز" الأميركية

أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، عن إنجاز عملية تسليم أول أربع طائرات من طراز إيرباص إيه 320 نيوA321 Neo مؤجرة لشركة طيران فرونتير إيرلاينز المنخفضة التكلفة ومقرها في مدينة دنفر، من أصل ست من الجيل الجديد سيتم تسليمها خلال عام 2024.
وتتميز طائرة إيرباص إيه 320 نيو بوصفها إحدى أكثر الطائرات ذات البدن الضيق في السوق، التي تحقق الكفاءة في استهلاك الوقود، والاستدامة إلى جانب تقنياتها المتقدمة، وتسهم عمليات التسليم في دفع وتيرة وعجلة نمو شركة AviLease، التي تسعى لإنشاء محفظة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن الضيق والعريض من الجيل الجديد، بالإضافة إلى تعزيز محفظة العملاء المتزايدة باستمرار.
وقال الرئيس التنفيذي لـشركة AviLease إدوارد أوبريان: "نحن سعداء بتسليم أول أربع طائرات إيرباص A321neo الجديدة التي يبلغ عددها 6 لشركة فرونتير إيرلاينز، وقد شهدت شراكتنا مع فرونتير، تطوراً بارزاً ونحن فخورون بدعم برامجها لتحديث أسطولها ونتمنى لفريق عمل الشركة استمرار النجاح في التزامهم بتوفير رحلات جوية موثوقة وبأسعار معقولة لعملائهم".
وتعمل AviLease على تلبية وتحقيق تطلعات صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتمكينه لدفع الاستدامة المالية ضمن منظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية 2030. وستواصل AviLease في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الطيران والمالية.
وتشكل عملية التسليم الأخيرة، دلالة واضحة على التوسع العالمي السريع لشركة AviLease، التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير وتمويل مستدامة وفعالة لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتؤدي دوراً رئيسياً فعالاً في توسيع نطاق المنظومة البيئية لقطاع الطيران في المملكة.