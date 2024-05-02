"AviLease" تسلم 4 طائرات إيرباص A321neo لـ"فرونتير إيرلاينز" الأميركية

وتعمل AviLease على تلبية وتحقيق تطلعات صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتمكينه لدفع الاستدامة المالية ضمن منظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية 2030. وستواصل AviLease في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الطيران والمالية.