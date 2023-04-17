بين "ملابس وحلويات ومجوهرات".. شاهد رواج للأسواق في نجران قبيل العيد

وأوضح أحد الباعة بسوق الملابس الرجالية، أن هذه الفترة من كل عام، تعد موسمًا مزدهرًا لمزاولي الأنشطة التجارية؛ حيث تشهد الحركة الشرائية خلالها، كثافة ملحوظة وازدحامًا كبيرًا من المتسوقين، الحريصين على شراء حاجتهم من الملابس والمستلزمات، بأفضل جودة وأقل سعر؛ مشيرًا إلى أن المحال التجارية تتسابق فيما بينها في تقديم الخصومات المناسبة للزبائن لإحراز الحصة الأكبر من نسبة المتسوقين والعوائد المالية والأرباح الموسمية.