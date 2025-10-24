الدرعية تحاكي نكهات التاريخ وتقدّم تجارب لا تُقدّر بثمن

ومن هذا النبض، تتصل حكاية المكان بحملة "Priceless" من ماستركارد، التي تضع السعودية — والدرعية على وجه الخصوص — في صدارة التجارب الفريدة، من خلال عروضٍ حصرية، ووصولٍ خاص، وحجوزاتٍ سلسة، تقرّب الزائر أكثر من روح التراث ومذاق المطبخ السعودي.