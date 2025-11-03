وزارة الداخلية تُكرِّم مجموعة إيلاف تقديرًا لدعمها لمبادرات شهداء الواجب

وتُعَد مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية