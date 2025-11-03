وزارة الداخلية تُكرِّم مجموعة إيلاف تقديرًا لدعمها لمبادرات شهداء الواجب

كرَّمت وزارة الداخلية، ممثلةً في الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، مجموعة إيلاف ضمن الجهات الداعمة لأولمبياد «شهداء الواجب» للقطاعات الأمنية، والذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم بهذه المناسبة في قاعة الندوات والمؤتمرات بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وسعادة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العميد الركن الدكتور مبارك بن سعد البزيع، وعدد من القيادات الأمنية.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور مجموعة إيلاف في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، وتجسيد قيم الوفاء والعرفان لشهداء الواجب، ضمن التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية كشركة سعودية رائدة في قطاع الضيافة.
وأعربت المجموعة عن فخرها بالمشاركة في مناسبة تحمل معاني سامية ترتبط ببطولات رجال الأمن وتضحياتهم، مؤكدةً أن دعمها لمبادرات شهداء الواجب يُعَدّ امتدادًا لنهجها في تعزيز روح العطاء وخدمة المجتمع، بما يعكس مبادئ رؤية السعودية 2030 في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لخدمة الوطن.
وتُعَد مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية