استغرقت ساعة ونصفاً.. جراحة عاجلة تُعيد حاسة البصر والوعي لفتاة بعمر الـ 17 بالطائف

نجح قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي بتجمُّع الطائف الصحي، في إنقاذ حاسة البصر وعودة درجات الوعي إلى وضعها الطبيعي لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، كانت تعاني من قيءٍ متكرّرٍ مع صداعٍ مزمنٍ ونقصٍ في درجة الوعي.
وفي التفاصيل، دخلت الفتاة إلى قسم الطوارئ وتم على الفور استقبال الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة التي أظهرت وجود زيادة مفاجئة في ضغط المخ مع ارتشاحات بعصب العين؛ نتجت عن قطعٍ وانسدادٍ في الصمام المخي البريتوني الذي تم تركيبه منذ شهرٍ واحدٍ بعد الولادة.
وقرّر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها رفع الصمام القديم وتركيب صمام مخي بريتوني جديد تكللت بالنجاح دون وجود مضاعفات، ولله الحمد.
وغادرت المريضة المجمع بصحة جيدة، على أن تستكمل المتابعة بعيادة جراحة المخ والأعصاب بالمجمع.