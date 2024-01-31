استغرقت ساعة ونصفاً.. جراحة عاجلة تُعيد حاسة البصر والوعي لفتاة بعمر الـ 17 بالطائف

وفي التفاصيل، دخلت الفتاة إلى قسم الطوارئ وتم على الفور استقبال الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة التي أظهرت وجود زيادة مفاجئة في ضغط المخ مع ارتشاحات بعصب العين؛ نتجت عن قطعٍ وانسدادٍ في الصمام المخي البريتوني الذي تم تركيبه منذ شهرٍ واحدٍ بعد الولادة.