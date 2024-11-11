نبض الفلكلور السوداني يشع من قلب الرياض

وتعتبر الاحتفالات الموسمية والمهرجانات التقليدية جزءاً حيوياً من التراث السوداني، إذ تلتقي القبائل والجماعات المختلفة في مناسبات سنوية لإحياء الموروث الشعبي، حيث تُقدّم عروض فنية تراثية وتُظهر التقاليد والفلكلور بأبهى صوره، وهذه المناسبات تبرز التنوع السوداني وتؤكد على تلاحم المجتمعات المحلية، وتضم في طياتها مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل العروض الموسيقية الحية، والرقصات الشعبية، والأزياء التقليدية، والحرف اليدوية، إلى جانب ألوان الفلكلور المختلفة التي تُعبّر عن الهوية الثقافية لكل منطقة.