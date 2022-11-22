مجموعة سليمان الحبيب تُنَظم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في 3 ديسمبر المقبل

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لطب الطوارئ، تحت شعار "الريادة من خلال الابتكار"، بمشاركة 85 متحدثًا ومحاورًا من جنسيات مختلفة، وتُقدم فيه أكثر من 45 محاضرة و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى 10 حلقات نقاشية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، و8 ساعات لورش العمل، ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من "3- 6" ديسمبر المقبل، بقاعة الدكتور بسام الحواري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.