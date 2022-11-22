مجموعة سليمان الحبيب تُنَظم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في 3 ديسمبر المقبل

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لطب الطوارئ، تحت شعار "الريادة من خلال الابتكار"، بمشاركة 85 متحدثًا ومحاورًا من جنسيات مختلفة، وتُقدم فيه أكثر من 45 محاضرة و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى 10 حلقات نقاشية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، و8 ساعات لورش العمل، ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من "3- 6" ديسمبر المقبل، بقاعة الدكتور بسام الحواري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.
وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: يستهدف هذا المؤتمر في المقام الأول أطباء الطوارئ والعناية المركزة "ICU" للكبار والصغار، وأطباء طب الأسرة والمجتمع والكوادر التمريضية والمسعفين، وتدريبهم على المهارات الأساسية في التعامل مع مرضى الحالات الطارئة والحرجة من خلال أحدث الأساليب العلمية.
وأوضح د.العسيري أن المؤتمر يشارك فيه بالحديث نخبةٌ من الخبراء العالميين في طب الطوارئ من عدة دول ومن المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء جمعيات طب الطوارئ بدول الخليج العربي، وتوقع أن يصل عدد الحضور إلى أكثر من 1000 ممارس صحي.
وأضاف أن المؤتمر سيستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب الطوارئ، ويناقش بصورة معمقة الأساليب الحديثة في إنعاش الكبار والصغار، وكذلك أحدث المستجدات الطبية في طب السموم، وطب الإصابات والحوادث، ومستجدات إدارة طب الحشود والكوارث، وحلول إدارة الازدحام بأقسام الطوارئ وجديد التقنية الحديثة والتكنولوجيا الطبية في طب الطوارئ، كما سيتم تقديم العديد من الأبحاث الطبية.
وتَوقع د.العسيري أن يحقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا بالنظر إلى العدد الضخم من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، علاوة على أن الفعاليات ستشهد مناقشة أوراق عمل بحثية حديثة في عدة مواضيع بطب الطوارئ للكبار والأطفال.
كذلك ينظَّم على هامش المؤتمر معرضٌ تُشارك فيه أكثر من 15 شركة مهتمة بتقنيات وأجهزة طب الطوارئ.
ووصف د.العسيري: "المؤتمر بأنه أكبر مؤتمر لطب الطوارئ في دول الخليج لهذا العام، من حيث عدد المحاضرين والمحاورين، وعدد المواضيع الطبية المطروحة، وسيحقق -إن شاء الله- كل الأهداف المرسومة له؛ لا سيما تطوير الأداء المهني للأطباء والطبيبات في التعامل مع مختلف حالات مرضى الطوارئ"؛ داعيًا جميع الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في حضور المؤتمر إلى التسجيل من خلال الرابط: https://www.hmg.com/en/pages/cme/icem2022.aspx?itemid=17.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تُسهم في تطوير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية أفضل تُواكب المستجدات العلمية والتقنية؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية؛ من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية.