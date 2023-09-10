ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية البرازيل على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

وفي وقت سابق اليوم التقى ولي العهد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كما التقى سموه كلاً من: رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما التقى سموه أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.