ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية البرازيل على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وفي وقت سابق اليوم التقى ولي العهد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كما التقى سموه كلاً من: رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما التقى سموه أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ويواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، لقاءاته مع القادة والزعماء المشاركين في القمة المنعقدة حالياً في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.