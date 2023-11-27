سفير السعودية لدى بريطانيا رئيسًا لجمعية المنظمة البحرية الدولية IMO في دورتها الـ33

وقال الأمير خالد بن بندر بن سلطان في بداية أعمال الدورة: "إن السعودية ملتزمة بالمساهمة في تحقيق أهداف ومبادرات المنظمة البحرية الدولية، وفخورون بأننا ندعم نمو القطاع البحري، وبناء القدرات البشرية؛ إذ قدمت السعودية دعمًا ماليًّا لتفعيل مبادرة IMO CARES ومبادرتَي GLOFOULING و GLOLITTER، كما استضفنا أول ورشة عمل نسائية لمناقشة الحشف الحيوي في جدة خلال شهر مايو الماضي، وهو تأكيدٌ على التزامنا بتمكين المرأة في القطاع البحري، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع.. كما أحب أن أشكر حكومة المملكة المتحدة لتسميتي رئيسًا لهذه الدورة، والدول الأعضاء على انتخابها، وسأقدم كل ما أستطيع لنجاح هذه الدورة".