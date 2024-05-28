أمانة عسير وبلدياتها تسمح للمطابخ بالذبح المؤقت خلال أيام عيد الأضحى

أتاحت أمانةُ منطقة عسير وبلدياتها فرصةَ حصول أصحاب المطابخ على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، وذلك من خلال منصة "بلدي"، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن هذه الخطوة توفر خيارات متعددة أمام المستفيدين بما يسهم في تفادي ازدحام المسالخ العامة وتوفير مواقع للذبح قريبة وفي متناول الجميع.
وأصاف "الشهري" أن الأمانة وبلدياتها ستعمل على تنفيذ جولات رقابية مكثفة بشكل مستمر لضمان التزام تلك المطابخ بالاشتراطات المقررة وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى المبارك.