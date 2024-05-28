أمانة عسير وبلدياتها تسمح للمطابخ بالذبح المؤقت خلال أيام عيد الأضحى

أتاحت أمانةُ منطقة عسير وبلدياتها فرصةَ حصول أصحاب المطابخ على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، وذلك من خلال منصة "بلدي"، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.