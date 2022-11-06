"التعاون الإسلامي" ترحب بدعوة المملكة لاستضافتها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة مكافحة الفساد

وبدأت في مقر المنظمة بجدة اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار المنظمة، ويستمر إلى يوم الأربعاء القادم؛ من أجل إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 9/48- ق بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدًا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد قبل تقديمه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والأربعين في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023؛ وذلك لاعتماده بشكل نهائي.