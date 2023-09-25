"تطوير محمية الإمام تركي" تضبط عددًا من مخالفي البيئة

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الإثنين، ضبط عدد من مخالفي الأنظمة البيئية داخل نطاق المحمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.
وقالت: إن ذلك يأتي ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، كذلك المساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.