"تطوير محمية الإمام تركي" تضبط عددًا من مخالفي البيئة

وقالت: إن ذلك يأتي ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، كذلك المساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.