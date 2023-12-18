"السديس": "العربية" من أركان التنوع الثقافي للبشرية ولغة القرآن الكريم

ونوه إلى أن رئاسة الشؤون الدينية تولي اهتمامًا كبيرًا باليوم العالمي للغة العربية، وتحرص على تعظيم هذه المناسبة على مدار العام؛ لكون اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، والتواصل الحضاري، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما من شأنه خدمة اللغة العربية وإيصالها للناطقين بغيرها؛ إيمانًا بدورها العظيم في إيصال تعاليم الشريعة الإسلامية.