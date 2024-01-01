توصيات لمحو الأمية الإلكترونية.. "أسبار" يصدر تقريرًا عن تحديات وصول كبار السن للخدمات التقنية

ورصد عراقيلَ أخرى يواجهها كبار السن على مستوياتٍ عدة، من بينها: الصحة العامة التي قد تُعجزهم عن استخدام الأجهزة الحديثة، ومقاومة التغيير، والأساليب الجديدة، ومشاكل على مستوى الصحة النفسية في بعض الحالات.