ضيوف الرحمن يتوجهون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.. غدًا السبت

وينبغي التنبيه على الحجاج من الوقوع في أخطاء تضيع الأجر والثواب في مثل هذا اليوم العظيم، أبرزها: النزول خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة، وهذا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه؛ فالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس غير جائز لكونه مخالفًا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم-. كذلك يتزاحم بعض الحجاج ويتدافعون لصعود جبل عرفة، والوصول إلى قمته، والتمسح به، والصلاة عليه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. ومن الأخطاء استقبال جبل عرفات أثناء الدعاء؛ فالسنّة استقبال القبلة عند الدعاء.