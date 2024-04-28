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"الخطيب": أبوابنا مفتوحة وهدفنا أن نجعل قطاع السياحة أكثر قدرة على الصمود

خلال جلسة "اقتصاد العطلات" ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
وزير السياحة أحمد الخطيب
وزير السياحة أحمد الخطيب

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن الأبواب مفتوحة للسياحة في المملكة والخليج العربي، موضحًا أن الهدف هو جعل هذا القطاع أكثر قدرة على الصمود.

وقال "الخطيب"، خلال جلسة بعنوان "اقتصاد العطلات"، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، في الرياض: نود أن نعطي فرصة للعالم لأن يأتي ويعرف ثقافتنا وحضارتنا.

وتابع: دائمًا ما نقول إن لدينا المياه الخلابة والشواطئ البديعة وحسن الضيافة وكرم الوفادة السعودية والعربية.

وقال وزير السياحة: "عندما تذهبون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو المملكة، تشعرون بأنكم في بلدانكم وبيوتكم، فأبوابنا وقلوبنا مفتوحة لكم".

وأكد قائلًا: "قررنا أن نبدأ ونبني هذا القطاع، ويصبح قطاعًا أساسيًا وننوع الاقتصاد ونجعله أكثر قدرة على الصمود".

وزير السياحة
أحمد الخطيب
السياحة

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