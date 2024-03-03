إطلاق سلسلة Xiaomi 14 في المملكة العربية السعودية

تم إطلاق مجموعة بارزة من الأجهزة القابلة للارتداء مع سلسلة Xiaomi 14، وهي تشمل Xiaomi Smart Band 8 Pro وXiaomi Watch S3 وXiaomi Watch 2، بهدف تعزيز تجارب المستخدم في مجالات الرياضة والصحة والعافية. يجمع Xiaomi Smart Band 8 Pro بين اللياقة البدنية والموضة، ويتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، وتصميم أنيق بسمك 9.99 ملم ووزن 22.5 جرام، وإطار معدني متين محمي بطبقة Corning® Gorilla® Glass Victus®. يتيح له تكيفًا مع أحزمة الفرقة سريعة التحرير، مما يوفر أكثر من 200 وجه ساعة، ويقدم تتبعًا رياضيًا احترافيًا مع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا. يتفوق الجهاز في مراقبة الصحة من خلال وحدة معدل ضربات القلب ذات 4 قنوات وبطارية 289 مللي أمبير في الساعة، مما يمتد الاستخدام حتى 14 يوما.