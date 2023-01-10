انطلاق برنامج "قادة الأمن السيبراني" بمشاركة قياديين يمثلون 55 جهة وطنية

وقالت الهيئة: البرنامج التدريبي يمتد لمدة ستة أشهر، ويتميز بتنوع في أساليب وأدوات التدريب، ويتضمّن تقديم أكثر من 140 ساعة تدريبية في المهارات القيادية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وعقد 4 جلسات حوارية، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، وتنظيم 3 جلسات إرشاد مهني مع خبراء في المجال لتطبيق المخرجات التعليمية، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل مختصة باستخدام الواقع المعزز، والتدرّب على آليات إدارة الأزمات السيبرانية؛ للاطلاع على أحدث التجارب في المجال.