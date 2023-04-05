فنانون تشكيليون سعوديون يشاركون في جدارية تفاعلية بجدة التاريخية "موسم رمضان"

وأوضح أحد الرسامين في الجدارية أن عدد المشاركين في رسم الجدارية 12 فنانًا وفنانةً، يستعرضون خلالها مهاراتهم بشكل أسبوعي طوال فترة موسم رمضان، ويتنافسون على تقديم أفضل ما تختزنه ذاكرتهم وأفكارهم من عبارات ورسوم فنية، وسط حضور لافت ومتابعة من زوار الموسم في جدة التاريخية، جعلتهم يسطرون بأناملهم أشهر وأبرز فنون الخطوط العربية، والعبارات الترحيبية بشهر رمضان المبارك، والرسم والتلوين لأنواع مختلفة من المعالم التراثية.