"مواعيد ونتائج".. جامعة الملك خالد تعلن "خطة القبول الزمنية" للدبلوم والبكالوريوس

ويتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الفترة 17 - 22 المحرم، ويتم إعلان نتائج الترشيح الثاني للبكالوريوس، وإتاحة حجز موعد اختبار اللغة الإنجليزية يوم 25 المحرم، ويتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الفترة 26 - 29 المحرم، فيما سيتم إعلان نتائج الترشيح للدبلوم يوم 3 صفر، ويتم تفعيل خدمة تغيير القبول إلكترونياً خلال الفترة 4 - 10 صفر، كما سيتم فتح خدمة القبول الإلكتروني الفوري للدبلوم خلال الفترة 6 - 10 صفر 1446هـ.