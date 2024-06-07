"مواعيد ونتائج".. جامعة الملك خالد تعلن "خطة القبول الزمنية" للدبلوم والبكالوريوس

اعتمد رئيس جامعة الملك خالد المكلّف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم؛ الخطة الزمنية للقبول للعام الجامعي 1446 بمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، التي أعدّتها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
ووفق الخطة الزمنية التي أعلنتها الجامعة، أمس، سيتم فتح بوابة القبول يوم الأحد 8 المحرم 1446 حتى الخميس 12 من الشهر نفسه، وتعلن نتائج الترشيح الأول للبكالوريوس، وإتاحة حجز موعد اختبار اللغة الإنجليزية يوم 16 المحرم.
ويتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الفترة 17 - 22 المحرم، ويتم إعلان نتائج الترشيح الثاني للبكالوريوس، وإتاحة حجز موعد اختبار اللغة الإنجليزية يوم 25 المحرم، ويتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الفترة 26 - 29 المحرم، فيما سيتم إعلان نتائج الترشيح للدبلوم يوم 3 صفر، ويتم تفعيل خدمة تغيير القبول إلكترونياً خلال الفترة 4 - 10 صفر، كما سيتم فتح خدمة القبول الإلكتروني الفوري للدبلوم خلال الفترة 6 - 10 صفر 1446هـ.
كما أعلنت الجامعة من خلال الرابط: https://t.co/jHCmcCoDTV ضوابط القبول، مؤكدةً أنه سيتم لاحقاً قبل بدء القبول، إعلان دليل القبول التفصيلي، وروابط المنصة الإلكترونية، التي يتم من خلالها التقديم، حيث تتم جميع العمليات إلكترونياً.