وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يترأسان اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، وذلك بحضور وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارتَي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وفي بداية الاجتماع، أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات السعودية - الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرّمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري بما يحقق تطلعات قيادتَي البلدين الشقيقين.