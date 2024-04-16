وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يترأسان اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، وذلك بحضور وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارتَي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.