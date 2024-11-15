5 شلالات بوادي الرمادة ترسم وجهة سياحية متفردة بتهامة عسير.. و"سبق" ترصد

وتفصيلًا: كشف عددٌ من المتنزهين عن وجود خمسة شلالات تحفُّ بها الأشجار العطرية من كل جانب تقع بوادي الرمادة بولد أسلم جنوب شرق مركز بحر أبو سكينة، وتشكل تلك الشلالات بركًا مائية نقية يمارس فيها المتنزهون رياضة السباحة.