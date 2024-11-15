5 شلالات بوادي الرمادة ترسم وجهة سياحية متفردة بتهامة عسير.. و"سبق" ترصد

رسمت خمسةُ شلالات مائية بوادي الرمادة جنوب شرق مركز بحر أبو سكينة؛ وجهةً سياحية متفرِّدة وسط مطالبات للجهات المعنية بالالتفات إليها، وتمهيد الطرق الموصلة إليها بما يضمن سهولة الوصول.
وتفصيلًا: كشف عددٌ من المتنزهين عن وجود خمسة شلالات تحفُّ بها الأشجار العطرية من كل جانب تقع بوادي الرمادة بولد أسلم جنوب شرق مركز بحر أبو سكينة، وتشكل تلك الشلالات بركًا مائية نقية يمارس فيها المتنزهون رياضة السباحة.
وقال عدد من زوار المكان: إنّه لا يمكن الوصول لذلك الموقع الجميل إلا بواسطة سيارات الدفع الرباعي؛ ما يستوجب تمهيد الطريق والعمل على تكثيف أعمال النظافة به.
ورصدت "سبق" جزءًا من تلك الصور الربانية الجميلة والمياه المتدفِّقة من العلو والبرك المائية والغابات الخضراء، إلى جانب تلك الأشجار العطرية مثل السكب الذي يعمد الزوار إلى تشكيل الباقات والعصائب التي تلف الرؤوس.
في رسالة عاجلة لبلدية بحر أبو سكينة للالتفات إلى تلك الوجهة السياحية المتفردة التي من شأنها أن تكون إحدى الوجهات الجميلة.