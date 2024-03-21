محافظ الطائف يطلع على التقرير السنوي لمنجزات الشؤون الصحية في 2023م

استقبل الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، في مكتبه بديوان المحافظة، مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير الشهراني، يرافقه عدد من المساعدين والقيادات، الذين قدِموا للسلام وتسليم التقرير السنوي لإنجازات المديرية خلال العام الماضي 2023.
وتسلم الأمير سعود بن نهار التقرير السنوي لمديرية الشؤون الصحية، واستمع لشرح من الدكتور سمير الشهراني عما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها.
وثمّن محافظ الطائف المنجزات التي تضمنها التقرير، وأشاد بدور المديرية في صحة الفرد والمجتمع، كما هنأ "الشهراني" وفريق عمله بحصول المديرية على المركز الأول على مستوى المملكة في منافسة مناطق الرصد المخفري المتميزة لعام 2023م، ومساهمتها الفعالة في برنامج الأمراض التنفسية.
من جانبه، عبر مدير الشؤون الصحية عن خالص شكره وامتنانه لمحافظ الطائف على استقباله وتوجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة وأهلها.