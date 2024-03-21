محافظ الطائف يطلع على التقرير السنوي لمنجزات الشؤون الصحية في 2023م

استقبل الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، في مكتبه بديوان المحافظة، مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير الشهراني، يرافقه عدد من المساعدين والقيادات، الذين قدِموا للسلام وتسليم التقرير السنوي لإنجازات المديرية خلال العام الماضي 2023.