طلاب السعودية ضمن العشرة الأوائل عالميًا في سباق أرامكو STEM

في إنجازٍ عالمي جديد، تألّقت أربعة فرق طلابية سعودية ضمن قائمة العشرة الأوائل في النهائيات العالمية لبطولة سباق أرامكو STEM 2025، التي أُقيمت في سنغافورة بمشاركة 90 فريقًا يُمثّلون 50 دولة. وجاء هذا التميّز بدعمٍ من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أحد أبرز مبادرات أرامكو السعودية التعليمية.
وشاركت الفرق السعودية: "رماح، يلّا، قدّام، وسديم" في البطولة التي تُعدّ الأضخم عالميًّا في مجالات الابتكار والهندسة والعلوم، بعد تأهّلها من التصفيات الوطنية التي نظّمها مركز إثراء مطلع العام الجاري في الظهران.
وحقّقت الفرق السعودية إنجازًا غير مسبوق، بتكرار اسم المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى، كأول دولة في تاريخ البطولة تُحقّق هذا التميّز المتكرر في نسخة واحدة، بالإضافة إلى فوزها بجائزتين عالميتين مرموقتين.
وفي تعليقها على هذا النجاح، قالت مها عبد الهادي، قائدة برنامج سباق STEM السعودية في مركز "إثراء": "فوز فرقنا بجائزتين على المستوى العالمي مصدر فخرٍ لكل سعودي. إنه تأكيد على طموح شبابنا وقدرتهم على الريادة في الابتكار والتعليم التطبيقي. ما تحقق اليوم ليس نهاية، بل بداية لمسيرة أكبر من النجاحات."
ويعود هذا الإنجاز إلى جهودٍ انطلقت منذ ديسمبر الماضي، حيث بدأت النسخة الرابعة من سباق STEM السعودية في ست مدن هي: الظهران، الأحساء، الرياض، المدينة المنورة، جدة، وأبها، بمشاركة أكثر من 280 طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، ضمن برنامجٍ تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الهندسي العملي.
ويُعدّ "سباق STEM السعودية" امتدادًا لمبادرة "فورمولا 1 في المدارس"، التي تحوّلت عام 2022 إلى هويتها الجديدة، بدعمٍ من أرامكو السعودية، بهدف ربط المناهج الدراسية بالتجربة العلمية. ويقوم المشاركون بتصميم وصناعة سيارات مصغّرة تعمل بثاني أكسيد الكربون، وتتسابق بسرعات عالية على مضمارٍ طوله 20 مترًا.
وقد نجحت الفرق السعودية خلال السنوات الماضية في حصد عددٍ من الجوائز العالمية، أبرزها: "المرأة في رياضة السيارات" 2022، "أفضل فريق في التفكير الابتكاري" 2023، و"أفضل تصميم هندسي" و"أفضل ملف مشروع" عام 2024، ما يُؤكّد تصاعد مستوى الإبداع والاحترافية لدى الطلاب السعوديين عامًا بعد عام.