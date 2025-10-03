طلاب السعودية ضمن العشرة الأوائل عالميًا في سباق أرامكو STEM

ويعود هذا الإنجاز إلى جهودٍ انطلقت منذ ديسمبر الماضي، حيث بدأت النسخة الرابعة من سباق STEM السعودية في ست مدن هي: الظهران، الأحساء، الرياض، المدينة المنورة، جدة، وأبها، بمشاركة أكثر من 280 طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، ضمن برنامجٍ تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الهندسي العملي.