لمكافحة التلوث البحري بالزيت.. أمير تبوك يدشن التمرين التعبوي "استجابة 14"

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم، التمرين التعبوي "استجابة 14"، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وقيادات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المشرفة على تنفيذ التمرين.
واستمع الأمير فهد خلال التدشين إلى شرح من المدير التنفيذي لشؤون المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني، عن التمرين الذي يقام في نسخته الحالية على سواحل منطقة تبوك، منوهًا إلى أهم التطورات في جاهزية الجهات المشاركة في فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت على سواحل منطقة تبوك، والبالغ عددها 39 جهة، تمثل مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية والخدمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين.
ونوه أمير منطقة تبوك إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على سلامة الإنسان والمكان وعلى المحافظة على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، وسنّ الأنظمة التي تحدّ من وقوع الحوادث التي تؤثر في الثروات الطبيعية، مبيّنًا أن مشروع البحر الأحمر وميناء نيوم يحتضن حركة بحرية كبيرة على مستوى العالم؛ مما يتطلب اهتمامًا بيئيًّا نوعيًّا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، مؤكدًا سموه أهمية التدريب والاستعداد للتعامل مع الكوارث البيئية باحتراف وضمان الجاهزية العالية، ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية بشكل دائم؛ لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع والإيجابي مع أي حوادث طارئة.
وأكد الأمير فهد بن سلطان دعم جميع أعمال التمرين من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاحه.
وأعرب السفياني عن شكره لأمير منطقة تبوك على رعاية وتدشين انطلاق التمرين الذي يعكس دعمه واهتمامه غير المحدود بالعمل البيئي، كما يعكس قيمة هذا العمل وفقًا لرؤية المملكة 2030.