لمكافحة التلوث البحري بالزيت.. أمير تبوك يدشن التمرين التعبوي "استجابة 14"

ونوه أمير منطقة تبوك إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على سلامة الإنسان والمكان وعلى المحافظة على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، وسنّ الأنظمة التي تحدّ من وقوع الحوادث التي تؤثر في الثروات الطبيعية، مبيّنًا أن مشروع البحر الأحمر وميناء نيوم يحتضن حركة بحرية كبيرة على مستوى العالم؛ مما يتطلب اهتمامًا بيئيًّا نوعيًّا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، مؤكدًا سموه أهمية التدريب والاستعداد للتعامل مع الكوارث البيئية باحتراف وضمان الجاهزية العالية، ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية بشكل دائم؛ لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع والإيجابي مع أي حوادث طارئة.