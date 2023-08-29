تطبيق التحكيم الإلكتروني بأعلى المعايير في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن

ويعتمد التحكيم الإلكتروني على الشفافية والدقة في التحكيم وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث يختار المتسابق بنفسه نموذج الاختبار إلكترونياً من عدد من النماذج المعدة في بنك الأسئلة، كما أن النظام يستخرج الدرجة المستحقة للمتسابق من خلال ما يرصده كل محكّم من أخطاء أو ملحوظات على المتسابق أثناء تلاوته.