العالم يستعد لـ"قمة العلا للتراث" وهذه أبرز فعالياتها.. شاهد التفاصيل

كما تضم البلدة القديمة، وهي جزء من بلدة العلا القديمة الحاصلة على لقب أفضل قرية سياحية حسب تصنيف منظمة السياحة العالمية، وبها متاهة من الأزقة الأثرية بين مئات المنازل المبنية من الطوب الطيني وقلعة تاريخية تحرس سورها، ويعود تاريخ تلك المباني إلى القرن الثالث عشر، والخريبة الأثرية وهي إحدى الوجهات السياحية في العلا ذات الطابع الأثري، وهي عبارة عن حوض حجري دائري يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار، مع وجود درجات حجرية منحوتة، وبقايا آثار قديمة.