العالم يستعد لـ"قمة العلا للتراث" وهذه أبرز فعالياتها.. شاهد التفاصيل

تحتضن منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية أول موقع سعودي على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهو موقع "المدائن"، وقد أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إقامة "قمة العلا العالمية للآثار" خلال الفترة بين 13 و15 سبتمبر المقبل، والتي تجمع بين أبرز رواد علم الآثار والتراث الثقافي.
وتعد قمة العلا العالمية للآثار حدثاً دولياً يهدف إلى مناقشة وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والآثار العالمية.
وتعتبر قمة العلا العالمية للآثار منصة للحوار وتبادل المعرفة بين الخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي والآثار، وتهدف القمة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العالمي، وتعزيز جهود حمايته وإدارته بشكل مستدام.
وتتضمن القمة عروضاً وجلسات حول مواضيع متنوعة تتعلق بالتراث والآثار، مثل استراتيجيات الحفاظ على التراث، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الحفاظ على التراث، وتنمية المجتمعات المحلية المرتبطة بالآثار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
كما تهدف قمة العلا العالمية للآثار إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث العالمي، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الدول والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وتتميز العلا عن غيرها من مناطق المملكة بالعديد من المواقع الأثرية مثل "طنطورة" والتي بنيت على شكل بناء هرمي، كساعة للتعرف على مواعيد دخول الفصول الأربعة وأوقات الزراعة.
كما تضم البلدة القديمة، وهي جزء من بلدة العلا القديمة الحاصلة على لقب أفضل قرية سياحية حسب تصنيف منظمة السياحة العالمية، وبها متاهة من الأزقة الأثرية بين مئات المنازل المبنية من الطوب الطيني وقلعة تاريخية تحرس سورها، ويعود تاريخ تلك المباني إلى القرن الثالث عشر، والخريبة الأثرية وهي إحدى الوجهات السياحية في العلا ذات الطابع الأثري، وهي عبارة عن حوض حجري دائري يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار، مع وجود درجات حجرية منحوتة، وبقايا آثار قديمة.
وتم إدراج مدائن صالح أو منطقة الحِجر في منظمة اليونيسكو للتراث العالمي من الأماكن التراثية التي يمتد عمرها إلى عصر ما قبل التاريخ.