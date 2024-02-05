خبير عسكري: قوة السوق السعودية تؤهلنا لتوطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% نهاية 2030

وأردف بأن هذا المكان الذي تُعرض فيه حاليًا هذه الصناعات شمال مدينة الرياض كان صحراء قبل سنتين تقريبًا، لا يوجد فيه أي مظهر من مظاهر الحياة، والآن يوجد هناك مدينة، ويوجد مدرج ومطار على مستوى يستقبل أعظم الطائرات في العالم، ويقام فيه العروض الجوية والعروض الأرضية.