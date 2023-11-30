مصرع مواطن دهسًا بعد عبوره أحد الطرق السريعة بمكة

وكان المواطن قد أدى صلاة العشاء في المسجد الواقع على طريق جعرانة بعد حد الحرم باتجاه الشرق، وقام بمحاولة قطع الطريق عندما فوجئ بمركبة تصدمه وتقذف به، ليسقط على رأسه ويتعرض لنزيف.