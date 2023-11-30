مصرع مواطن دهسًا بعد عبوره أحد الطرق السريعة بمكة

لَقِيَ مواطن مصرعه، مساء أمس، دهسًا عندما كان يهم بقطع الطريق السريع لخط الشرائع باتجاه جعرانة.
وكان المواطن قد أدى صلاة العشاء في المسجد الواقع على طريق جعرانة بعد حد الحرم باتجاه الشرق، وقام بمحاولة قطع الطريق عندما فوجئ بمركبة تصدمه وتقذف به، ليسقط على رأسه ويتعرض لنزيف.
وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولت التحقيق؛ فيما أُودِع المتوفى ثلاجة الأموات، وأديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام، قبل دفنه بمقبرة شهداء الحرم ظهر الأمس.
وحذّرت الإدارة العامة للمرور، المشاة من خطورة قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك؛ مما قد يعرّض العابرين لخطر الدهس.