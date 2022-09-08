مدير المياه والزراعة بمكة: فتح السدود حسب الخطة التشغيلية لها

وأوضح "القرني" أن مواد الطمي "الرسوبيات" تتجمع في بحيرات الحواجز والسدود، بسبب تكرار حجز مياه الأمطار التي تجري في الأودية أو مياه الفيضان فيها، ويعتبر مصدر الطمي "الرسوبيات" هي الصخور والترب التي تتفتت من جراء تدفق مياه الأمطار والأودية عليها في أعالي الجبال وخلال الأودية والسهول ومن ثم تجرف وتترسب في بحيرات الحواجز والسدود.