مدير الخدمات الصحية بالدفاع: نعمل على الانتقال من مفهوم علاج المرض إلى تعزيز الصحة

وبيّن أن القطاع الصحي كان مبنيًا على المستشفيات التي تعالج الإنسان بعد مرضه، واليوم نسعى لأن يكون لهذه المنشآت دورها في رصد الأمراض قبل حدوثها وتأخيرها، وتقديم الصحة للمجتمع بشكل عام، وذلك مما يصب في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع جودة الحياة ورفع متوسط الأعمار للمواطنين لثمانين عامًا، ونحن بتوفيق الله وعونه في الطريق لتحقيق ذلك.