"البيئة" تنجح في توطين إنتاج شتلات الموز بالأنسجة للمساھمة في رفع الناتج المحلي

يشار إلى أن ارتفاع نسبة الفقد في الشتلات المستوردة تصل إلى نحو "25%"؛ ممّا يُعدّ خسارة اقتصادية، في حين أن نسبة الفقد المتوقعة للشتلات المُنتجة محليًّا منخفضة جدًّا، في وقت بدأت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرتَيْ زراعة "45" مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية، وزراعة "4" ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة بحلول 2030م، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وصندوق التنمية الزراعية.