هلال صغير بإضاءة خافتة ومكث قصير.. "الحصيني": يرجّح غداً غرة رمضان

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن لجان الترائي بمناطق المملكة تبدأ متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وفق دعوة المحكمة العليا عموم المسلمين في المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أجواء مساء اليوم الأحد المتوقعة -إن شاء الله- وفقاً للنماذج العددية للطقس، ستكون حالة السماء فيها متميزة بوجود غيومٍ عالية ومتوسطة على أجزاءٍ من الشمالية وشمال الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية.
وأضاف: "الرياح المتوقعة في معظم مناطق المملكة من خفيفة إلى متوسطة مع هباتٍ شبه قوية على أجزاءٍ من الغربية وشمال وغرب الوسطى"، مشيراً إلى أن "حجم الهلال صغير وإضاءته خافتة ومدة مكثه قصيرة في الأفق".
وتابع: "رغم صغر حجم الهلال ووجود بعض الغيوم في سدير والوشم وهما منطقتان في الغالب يتم فيها رصد الهلال؛ قد يصعّب ذلك من إمكانية الرؤية؛ لكن من خلال تجارب الشهود في السنوات الماضية، فمن المرجّح أن يكون الإثنين غرة رمضان 1445هـ؛ يوافق 11 مارس، والمحكمة العليا تؤكّد أو تنفي حسبما يردها حول ترائي الهلال، والله أعلم".