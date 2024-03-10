هلال صغير بإضاءة خافتة ومكث قصير.. "الحصيني": يرجّح غداً غرة رمضان

وتابع: "رغم صغر حجم الهلال ووجود بعض الغيوم في سدير والوشم وهما منطقتان في الغالب يتم فيها رصد الهلال؛ قد يصعّب ذلك من إمكانية الرؤية؛ لكن من خلال تجارب الشهود في السنوات الماضية، فمن المرجّح أن يكون الإثنين غرة رمضان 1445هـ؛ يوافق 11 مارس، والمحكمة العليا تؤكّد أو تنفي حسبما يردها حول ترائي الهلال، والله أعلم".