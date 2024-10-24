"المهيدلي": "آركو" تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الجماعي

بعد ذلك تم استعراض عدد من الأمثلة على قصص نجاح الجمعيات الوطنية العربية في عملية التنسيق، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه اتخذ خطوات فعّالة في هذا الشأن من خلال تحسين أداء السياسات، والتي تتضمن عمليات الشراء والتوظيف والعمليات المالية والشفافية، وذلك عبر التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.