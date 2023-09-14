"طيف عزيز" تختتم جولتها بزيارة 53 مدينة ومحافظة وقرية حول المملكة

وجابت قافلة "طيف عزيز" أنحاء المملكة بقطع نحو 12 ألف كيلومتر، في رحلة تحدت فيها المعوقات والمسافات، وحظيت بزيارة أكثر من 10 آلاف زائر، وقدمت خدماتها والاستشارات المباشرة والرقمية لنحو 4 آلاف شخص، مساهمة من الجمعية في مد يد العون والمساندة لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد، بتقديم باقة من الخدمات المتعددة تتنوع بين التوعية بالاكتشاف المبكر للاضطراب، ورسم خارطة الطريق لذوي طيف التوحد وأسرهم بوسائل تقنية متطورة.