القائم بأعمال الملحقية السعودية الثقافية في أيرلندا يلتقي الطلاب السعوديين بجامعة غالوي

وأعرب الدكتور الفهيد؛ عن بالغ سعادته، لما لامسه من تميُّزٍ واجتهادٍ لدى الطلبة السعوديين في تحصيلهم العلمي، وحثّهم على مواصلة إبداعاتهم، وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم، مؤكداً لهم الاهتمام والرعاية الذي توليه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها الدارسين في الخارج لكي يعودوا محمّلين بسلاح العلم والمعرفة، وناقش بعد ذلك مع الطلبة أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكداً أهمية تذليل جميع العقبات .