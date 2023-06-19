هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مسابقة لاختيار العروض المسرحية المشاركة في "مهرجان الرياض للمسرح"

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية إلى أن مهرجان الرياض للمسرح يعمل على تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمة من العروض المسرحية السعودية دعمًا للإنتاج المحلي للمسرح. وأكد البازعي قائلاً: "إن الثقافة عمومًا، والمسرح على وجه التحديد، شهدا نموًّا استثنائيًّا منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي أولت هذا القطاع أهمية قصوى، وبدأت بتغيير ملامحه من خلال إنشاء المسرح الوطني، وكذلك إطلاق الفعاليات الترفيهية؛ ما يحقق نهضة حقيقية للقطاع". مضيفًا: "سيخصص المهرجان فعاليات ثقافية لإحياء ذكرى الفنان السعودي الراحل محمد العثيم نظير إسهاماته الرائدة، وستعرض مسرحية من تأليفه، بجانب عدد من التفعيلات التي تعبِّر عن الاحتفاء بالمكرم".